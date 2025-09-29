- 概要
VAL-WT: Valaris Limited Warrants
VAL-WTの今日の為替レートは、0.18%変化しました。日中、通貨は1あたり2.7600の安値と2.7900の高値で取引されました。
Valaris Limited Warrantsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
VAL-WT株の現在の価格は？
Valaris Limited Warrantsの株価は本日2.7900です。0.18%内で取引され、前日の終値は2.7850、取引量は3に達しました。VAL-WTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Valaris Limited Warrantsの株は配当を出しますか？
Valaris Limited Warrantsの現在の価格は2.7900です。配当方針は会社によりますが、投資家は-67.25%やUSDにも注目します。VAL-WTの動きはライブチャートで確認できます。
VAL-WT株を買う方法は？
Valaris Limited Warrantsの株は現在2.7900で購入可能です。注文は通常2.7900または2.7930付近で行われ、3や1.09%が市場の動きを示します。VAL-WTの最新情報はライブチャートで確認できます。
VAL-WT株に投資する方法は？
Valaris Limited Warrantsへの投資では、年間の値幅2.0800 - 9.4800と現在の2.7900を考慮します。注文は多くの場合2.7900や2.7930で行われる前に、-4.78%や-50.62%と比較されます。VAL-WTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Valaris Ltdの株の最高値は？
Valaris Ltdの過去1年の最高値は9.4800でした。2.0800 - 9.4800内で株価は大きく変動し、2.7850と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Valaris Limited Warrantsのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Valaris Ltdの株の最低値は？
Valaris Ltd(VAL-WT)の年間最安値は2.0800でした。現在の2.7900や2.0800 - 9.4800と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VAL-WTの動きはライブチャートで確認できます。
VAL-WTの株式分割はいつ行われましたか？
Valaris Limited Warrantsは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、2.7850、-67.25%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 2.7850
- 始値
- 2.7600
- 買値
- 2.7900
- 買値
- 2.7930
- 安値
- 2.7600
- 高値
- 2.7900
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- 0.18%
- 1ヶ月の変化
- -4.78%
- 6ヶ月の変化
- -50.62%
- 1年の変化
- -67.25%
