VAL-WT: Valaris Limited Warrants

2.7900 USD 0.0050 (0.18%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VAL-WT за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.7600, а максимальная — 2.7999.

Следите за динамикой Valaris Limited Warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VAL-WT сегодня?

Valaris Limited Warrants (VAL-WT) сегодня оценивается на уровне 2.7900. Инструмент торгуется в пределах 0.18%, вчерашнее закрытие составило 2.7850, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VAL-WT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Valaris Limited Warrants?

Valaris Limited Warrants в настоящее время оценивается в 2.7900. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -67.25% и USD. Отслеживайте движения VAL-WT на графике в реальном времени.

Как купить акции VAL-WT?

Вы можете купить акции Valaris Limited Warrants (VAL-WT) по текущей цене 2.7900. Ордера обычно размещаются около 2.7900 или 2.7930, тогда как 4 и -0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VAL-WT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VAL-WT?

Инвестирование в Valaris Limited Warrants предполагает учет годового диапазона 2.0800 - 9.4800 и текущей цены 2.7900. Многие сравнивают -4.78% и -50.62% перед размещением ордеров на 2.7900 или 2.7930. Изучайте ежедневные изменения цены VAL-WT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Valaris Ltd?

Самая высокая цена Valaris Ltd (VAL-WT) за последний год составила 9.4800. Акции заметно колебались в пределах 2.0800 - 9.4800, сравнение с 2.7850 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Valaris Limited Warrants на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Valaris Ltd?

Самая низкая цена Valaris Ltd (VAL-WT) за год составила 2.0800. Сравнение с текущими 2.7900 и 2.0800 - 9.4800 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VAL-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VAL-WT?

В прошлом Valaris Limited Warrants проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.7850 и -67.25% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.7600 2.7999
Годовой диапазон
2.0800 9.4800
Предыдущее закрытие
2.7850
Open
2.7999
Bid
2.7900
Ask
2.7930
Low
2.7600
High
2.7999
Объем
4
Дневное изменение
0.18%
Месячное изменение
-4.78%
6-месячное изменение
-50.62%
Годовое изменение
-67.25%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.