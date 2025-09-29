- Обзор рынка
VAL-WT: Valaris Limited Warrants
Курс VAL-WT за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.7600, а максимальная — 2.7999.
Следите за динамикой Valaris Limited Warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VAL-WT сегодня?
Valaris Limited Warrants (VAL-WT) сегодня оценивается на уровне 2.7900. Инструмент торгуется в пределах 0.18%, вчерашнее закрытие составило 2.7850, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VAL-WT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Valaris Limited Warrants?
Valaris Limited Warrants в настоящее время оценивается в 2.7900. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -67.25% и USD. Отслеживайте движения VAL-WT на графике в реальном времени.
Как купить акции VAL-WT?
Вы можете купить акции Valaris Limited Warrants (VAL-WT) по текущей цене 2.7900. Ордера обычно размещаются около 2.7900 или 2.7930, тогда как 4 и -0.35% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VAL-WT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VAL-WT?
Инвестирование в Valaris Limited Warrants предполагает учет годового диапазона 2.0800 - 9.4800 и текущей цены 2.7900. Многие сравнивают -4.78% и -50.62% перед размещением ордеров на 2.7900 или 2.7930. Изучайте ежедневные изменения цены VAL-WT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Valaris Ltd?
Самая высокая цена Valaris Ltd (VAL-WT) за последний год составила 9.4800. Акции заметно колебались в пределах 2.0800 - 9.4800, сравнение с 2.7850 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Valaris Limited Warrants на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Valaris Ltd?
Самая низкая цена Valaris Ltd (VAL-WT) за год составила 2.0800. Сравнение с текущими 2.7900 и 2.0800 - 9.4800 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VAL-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VAL-WT?
В прошлом Valaris Limited Warrants проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.7850 и -67.25% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.7850
- Open
- 2.7999
- Bid
- 2.7900
- Ask
- 2.7930
- Low
- 2.7600
- High
- 2.7999
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.18%
- Месячное изменение
- -4.78%
- 6-месячное изменение
- -50.62%
- Годовое изменение
- -67.25%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%