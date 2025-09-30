- Visão do mercado
VACHW: Voyager Acquisition Corp.
A taxa do VACHW para hoje mudou para 5.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.1700 e o mais alto foi 0.1800.
Veja a dinâmica do par de moedas Voyager Acquisition Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VACHW hoje?
Hoje Voyager Acquisition Corp. (VACHW) está avaliado em 0.1800. O instrumento é negociado dentro de 5.88%, o fechamento de ontem foi 0.1700, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VACHW em tempo real.
As ações de Voyager Acquisition Corp. pagam dividendos?
Atualmente Voyager Acquisition Corp. está avaliado em 0.1800. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 125.00% e USD. Monitore os movimentos de VACHW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VACHW?
Você pode comprar ações de Voyager Acquisition Corp. (VACHW) pelo preço atual 0.1800. Ordens geralmente são executadas perto de 0.1800 ou 0.1830, enquanto 3 e 5.88% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VACHW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VACHW?
Investir em Voyager Acquisition Corp. envolve considerar a faixa anual 0.0700 - 0.3294 e o preço atual 0.1800. Muitos comparam -14.69% e 23.37% antes de enviar ordens em 0.1800 ou 0.1830. Estude as mudanças diárias de preço de VACHW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Voyager Acquisition Corp.?
O maior preço de Voyager Acquisition Corp. (VACHW) no último ano foi 0.3294. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0700 - 0.3294, e a comparação com 0.1700 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Voyager Acquisition Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Voyager Acquisition Corp.?
O menor preço de Voyager Acquisition Corp. (VACHW) no ano foi 0.0700. A comparação com o preço atual 0.1800 e 0.0700 - 0.3294 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VACHW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VACHW?
No passado Voyager Acquisition Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.1700 e 125.00% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.1700
- Open
- 0.1700
- Bid
- 0.1800
- Ask
- 0.1830
- Low
- 0.1700
- High
- 0.1800
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 5.88%
- Mudança mensal
- -14.69%
- Mudança de 6 meses
- 23.37%
- Mudança anual
- 125.00%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4