VACHW: Voyager Acquisition Corp.
Der Wechselkurs von VACHW hat sich für heute um 5.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1700 bis zu einem Hoch von 0.1800 gehandelt.
Verfolgen Sie die Voyager Acquisition Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VACHW heute?
Die Aktie von Voyager Acquisition Corp. (VACHW) notiert heute bei 0.1800. Sie wird innerhalb einer Spanne von 5.88% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.1700 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von VACHW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VACHW Dividenden?
Voyager Acquisition Corp. wird derzeit mit 0.1800 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 125.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VACHW zu verfolgen.
Wie kaufe ich VACHW-Aktien?
Sie können Aktien von Voyager Acquisition Corp. (VACHW) zum aktuellen Kurs von 0.1800 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.1800 oder 0.1830 platziert, während 3 und 5.88% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VACHW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VACHW-Aktien?
Bei einer Investition in Voyager Acquisition Corp. müssen die jährliche Spanne 0.0700 - 0.3294 und der aktuelle Kurs 0.1800 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -14.69% und 23.37%, bevor sie Orders zu 0.1800 oder 0.1830 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VACHW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Voyager Acquisition Corp.?
Der höchste Kurs von Voyager Acquisition Corp. (VACHW) im vergangenen Jahr lag bei 0.3294. Innerhalb von 0.0700 - 0.3294 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.1700 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Voyager Acquisition Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Voyager Acquisition Corp.?
Der niedrigste Kurs von Voyager Acquisition Corp. (VACHW) im Laufe des Jahres betrug 0.0700. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.1800 und der Spanne 0.0700 - 0.3294 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VACHW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VACHW statt?
Voyager Acquisition Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.1700 und 125.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1700
- Eröffnung
- 0.1700
- Bid
- 0.1800
- Ask
- 0.1830
- Tief
- 0.1700
- Hoch
- 0.1800
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 5.88%
- Monatsänderung
- -14.69%
- 6-Monatsänderung
- 23.37%
- Jahresänderung
- 125.00%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4