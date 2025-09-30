- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
VACHW: Voyager Acquisition Corp.
Le taux de change de VACHW a changé de 5.88% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1700 et à un maximum de 0.1800.
Suivez la dynamique Voyager Acquisition Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VACHW aujourd'hui ?
L'action Voyager Acquisition Corp. est cotée à 0.1800 aujourd'hui. Elle se négocie dans 5.88%, a clôturé hier à 0.1700 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de VACHW présente ces mises à jour.
L'action Voyager Acquisition Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Voyager Acquisition Corp. est actuellement valorisé à 0.1800. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 125.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VACHW.
Comment acheter des actions VACHW ?
Vous pouvez acheter des actions Voyager Acquisition Corp. au cours actuel de 0.1800. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.1800 ou de 0.1830, le 3 et le 5.88% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VACHW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VACHW ?
Investir dans Voyager Acquisition Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0700 - 0.3294 et le prix actuel 0.1800. Beaucoup comparent -14.69% et 23.37% avant de passer des ordres à 0.1800 ou 0.1830. Consultez le graphique du cours de VACHW en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Voyager Acquisition Corp. ?
Le cours le plus élevé de Voyager Acquisition Corp. l'année dernière était 0.3294. Au cours de 0.0700 - 0.3294, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.1700 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Voyager Acquisition Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Voyager Acquisition Corp. ?
Le cours le plus bas de Voyager Acquisition Corp. (VACHW) sur l'année a été 0.0700. Sa comparaison avec 0.1800 et 0.0700 - 0.3294 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VACHW sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VACHW a-t-elle été divisée ?
Voyager Acquisition Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.1700 et 125.00% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.1700
- Ouverture
- 0.1700
- Bid
- 0.1800
- Ask
- 0.1830
- Plus Bas
- 0.1700
- Plus Haut
- 0.1800
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- 5.88%
- Changement Mensuel
- -14.69%
- Changement à 6 Mois
- 23.37%
- Changement Annuel
- 125.00%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4