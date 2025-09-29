- Обзор рынка
VACHW: Voyager Acquisition Corp.
Курс VACHW за сегодня изменился на 5.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1700, а максимальная — 0.1800.
Следите за динамикой Voyager Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VACHW сегодня?
Voyager Acquisition Corp. (VACHW) сегодня оценивается на уровне 0.1800. Инструмент торгуется в пределах 5.88%, вчерашнее закрытие составило 0.1700, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VACHW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Voyager Acquisition Corp.?
Voyager Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 0.1800. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 125.00% и USD. Отслеживайте движения VACHW на графике в реальном времени.
Как купить акции VACHW?
Вы можете купить акции Voyager Acquisition Corp. (VACHW) по текущей цене 0.1800. Ордера обычно размещаются около 0.1800 или 0.1830, тогда как 3 и 5.88% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VACHW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VACHW?
Инвестирование в Voyager Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 0.0700 - 0.3294 и текущей цены 0.1800. Многие сравнивают -14.69% и 23.37% перед размещением ордеров на 0.1800 или 0.1830. Изучайте ежедневные изменения цены VACHW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Voyager Acquisition Corp.?
Самая высокая цена Voyager Acquisition Corp. (VACHW) за последний год составила 0.3294. Акции заметно колебались в пределах 0.0700 - 0.3294, сравнение с 0.1700 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Voyager Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Voyager Acquisition Corp.?
Самая низкая цена Voyager Acquisition Corp. (VACHW) за год составила 0.0700. Сравнение с текущими 0.1800 и 0.0700 - 0.3294 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VACHW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VACHW?
В прошлом Voyager Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1700 и 125.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.1700
- Open
- 0.1700
- Bid
- 0.1800
- Ask
- 0.1830
- Low
- 0.1700
- High
- 0.1800
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 5.88%
- Месячное изменение
- -14.69%
- 6-месячное изменение
- 23.37%
- Годовое изменение
- 125.00%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%