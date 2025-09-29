КотировкиРазделы
VACHW: Voyager Acquisition Corp.

0.1800 USD 0.0100 (5.88%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VACHW за сегодня изменился на 5.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.1700, а максимальная — 0.1800.

Следите за динамикой Voyager Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VACHW сегодня?

Voyager Acquisition Corp. (VACHW) сегодня оценивается на уровне 0.1800. Инструмент торгуется в пределах 5.88%, вчерашнее закрытие составило 0.1700, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VACHW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Voyager Acquisition Corp.?

Voyager Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 0.1800. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 125.00% и USD. Отслеживайте движения VACHW на графике в реальном времени.

Как купить акции VACHW?

Вы можете купить акции Voyager Acquisition Corp. (VACHW) по текущей цене 0.1800. Ордера обычно размещаются около 0.1800 или 0.1830, тогда как 3 и 5.88% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VACHW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VACHW?

Инвестирование в Voyager Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 0.0700 - 0.3294 и текущей цены 0.1800. Многие сравнивают -14.69% и 23.37% перед размещением ордеров на 0.1800 или 0.1830. Изучайте ежедневные изменения цены VACHW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Voyager Acquisition Corp.?

Самая высокая цена Voyager Acquisition Corp. (VACHW) за последний год составила 0.3294. Акции заметно колебались в пределах 0.0700 - 0.3294, сравнение с 0.1700 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Voyager Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Voyager Acquisition Corp.?

Самая низкая цена Voyager Acquisition Corp. (VACHW) за год составила 0.0700. Сравнение с текущими 0.1800 и 0.0700 - 0.3294 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VACHW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VACHW?

В прошлом Voyager Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.1700 и 125.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.1700 0.1800
Годовой диапазон
0.0700 0.3294
Предыдущее закрытие
0.1700
Open
0.1700
Bid
0.1800
Ask
0.1830
Low
0.1700
High
0.1800
Объем
3
Дневное изменение
5.88%
Месячное изменение
-14.69%
6-месячное изменение
23.37%
Годовое изменение
125.00%
