VACHW: Voyager Acquisition Corp.
VACHWの今日の為替レートは、5.88%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1700の安値と0.1800の高値で取引されました。
Voyager Acquisition Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
VACHW株の現在の価格は？
Voyager Acquisition Corp.の株価は本日0.1800です。5.88%内で取引され、前日の終値は0.1700、取引量は3に達しました。VACHWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Voyager Acquisition Corp.の株は配当を出しますか？
Voyager Acquisition Corp.の現在の価格は0.1800です。配当方針は会社によりますが、投資家は125.00%やUSDにも注目します。VACHWの動きはライブチャートで確認できます。
VACHW株を買う方法は？
Voyager Acquisition Corp.の株は現在0.1800で購入可能です。注文は通常0.1800または0.1830付近で行われ、3や5.88%が市場の動きを示します。VACHWの最新情報はライブチャートで確認できます。
VACHW株に投資する方法は？
Voyager Acquisition Corp.への投資では、年間の値幅0.0700 - 0.3294と現在の0.1800を考慮します。注文は多くの場合0.1800や0.1830で行われる前に、-14.69%や23.37%と比較されます。VACHWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Voyager Acquisition Corp.の株の最高値は？
Voyager Acquisition Corp.の過去1年の最高値は0.3294でした。0.0700 - 0.3294内で株価は大きく変動し、0.1700と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Voyager Acquisition Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Voyager Acquisition Corp.の株の最低値は？
Voyager Acquisition Corp.(VACHW)の年間最安値は0.0700でした。現在の0.1800や0.0700 - 0.3294と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VACHWの動きはライブチャートで確認できます。
VACHWの株式分割はいつ行われましたか？
Voyager Acquisition Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.1700、125.00%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.1700
- 始値
- 0.1700
- 買値
- 0.1800
- 買値
- 0.1830
- 安値
- 0.1700
- 高値
- 0.1800
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- 5.88%
- 1ヶ月の変化
- -14.69%
- 6ヶ月の変化
- 23.37%
- 1年の変化
- 125.00%
- 実際
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
- 期待
- 前