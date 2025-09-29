クォートセクション
VACHW: Voyager Acquisition Corp.

0.1800 USD 0.0100 (5.88%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VACHWの今日の為替レートは、5.88%変化しました。日中、通貨は1あたり0.1700の安値と0.1800の高値で取引されました。

Voyager Acquisition Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

VACHW株の現在の価格は？

Voyager Acquisition Corp.の株価は本日0.1800です。5.88%内で取引され、前日の終値は0.1700、取引量は3に達しました。VACHWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Voyager Acquisition Corp.の株は配当を出しますか？

Voyager Acquisition Corp.の現在の価格は0.1800です。配当方針は会社によりますが、投資家は125.00%やUSDにも注目します。VACHWの動きはライブチャートで確認できます。

VACHW株を買う方法は？

Voyager Acquisition Corp.の株は現在0.1800で購入可能です。注文は通常0.1800または0.1830付近で行われ、3や5.88%が市場の動きを示します。VACHWの最新情報はライブチャートで確認できます。

VACHW株に投資する方法は？

Voyager Acquisition Corp.への投資では、年間の値幅0.0700 - 0.3294と現在の0.1800を考慮します。注文は多くの場合0.1800や0.1830で行われる前に、-14.69%や23.37%と比較されます。VACHWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Voyager Acquisition Corp.の株の最高値は？

Voyager Acquisition Corp.の過去1年の最高値は0.3294でした。0.0700 - 0.3294内で株価は大きく変動し、0.1700と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Voyager Acquisition Corp.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Voyager Acquisition Corp.の株の最低値は？

Voyager Acquisition Corp.(VACHW)の年間最安値は0.0700でした。現在の0.1800や0.0700 - 0.3294と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VACHWの動きはライブチャートで確認できます。

VACHWの株式分割はいつ行われましたか？

Voyager Acquisition Corp.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.1700、125.00%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.1700 0.1800
1年のレンジ
0.0700 0.3294
以前の終値
0.1700
始値
0.1700
買値
0.1800
買値
0.1830
安値
0.1700
高値
0.1800
出来高
3
1日の変化
5.88%
1ヶ月の変化
-14.69%
6ヶ月の変化
23.37%
1年の変化
125.00%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待