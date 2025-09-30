- Panoramica
VACHW: Voyager Acquisition Corp.
Il tasso di cambio VACHW ha avuto una variazione del 5.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1700 e ad un massimo di 0.1800.
Segui le dinamiche di Voyager Acquisition Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni VACHW oggi?
Oggi le azioni Voyager Acquisition Corp. sono prezzate a 0.1800. Viene scambiato all'interno di 5.88%, la chiusura di ieri è stata 0.1700 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VACHW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Voyager Acquisition Corp. pagano dividendi?
Voyager Acquisition Corp. è attualmente valutato a 0.1800. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 125.00% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VACHW.
Come acquistare azioni VACHW?
Puoi acquistare azioni Voyager Acquisition Corp. al prezzo attuale di 0.1800. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.1800 o 0.1830, mentre 3 e 5.88% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VACHW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni VACHW?
Investire in Voyager Acquisition Corp. implica considerare l'intervallo annuale 0.0700 - 0.3294 e il prezzo attuale 0.1800. Molti confrontano -14.69% e 23.37% prima di effettuare ordini su 0.1800 o 0.1830. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VACHW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Voyager Acquisition Corp.?
Il prezzo massimo di Voyager Acquisition Corp. nell'ultimo anno è stato 0.3294. All'interno di 0.0700 - 0.3294, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.1700 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Voyager Acquisition Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Voyager Acquisition Corp.?
Il prezzo più basso di Voyager Acquisition Corp. (VACHW) nel corso dell'anno è stato 0.0700. Confrontandolo con gli attuali 0.1800 e 0.0700 - 0.3294 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VACHW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VACHW?
Voyager Acquisition Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.1700 e 125.00%.
- Chiusura Precedente
- 0.1700
- Apertura
- 0.1700
- Bid
- 0.1800
- Ask
- 0.1830
- Minimo
- 0.1700
- Massimo
- 0.1800
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 5.88%
- Variazione Mensile
- -14.69%
- Variazione Semestrale
- 23.37%
- Variazione Annuale
- 125.00%
