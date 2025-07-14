Moedas / UVSP
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
UVSP: Univest Financial Corporation
31.22 USD 0.65 (2.13%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UVSP para hoje mudou para 2.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 30.68 e o mais alto foi 31.41.
Veja a dinâmica do par de moedas Univest Financial Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UVSP Notícias
- Univest (UVSP) Could Be a Great Choice
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Why Univest (UVSP) is a Great Dividend Stock Right Now
- Univest Financial director Paquin buys $19,249 in shares
- Why Univest (UVSP) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Univest earnings matched, revenue topped estimates
- Best Value Stocks to Buy for July 15th
- Best Income Stocks to Buy for July 15th
- Univest (UVSP) Could Be a Great Choice
Faixa diária
30.68 31.41
Faixa anual
24.22 32.86
- Fechamento anterior
- 30.57
- Open
- 30.73
- Bid
- 31.22
- Ask
- 31.52
- Low
- 30.68
- High
- 31.41
- Volume
- 47
- Mudança diária
- 2.13%
- Mudança mensal
- -0.19%
- Mudança de 6 meses
- 11.14%
- Mudança anual
- 11.06%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh