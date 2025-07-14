货币 / UVSP
UVSP: Univest Financial Corporation
30.60 USD 0.36 (1.19%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日UVSP汇率已更改1.19%。当日，交易品种以低点30.36和高点30.93进行交易。
关注Univest Financial Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UVSP新闻
- Univest (UVSP) Could Be a Great Choice
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Why Univest (UVSP) is a Great Dividend Stock Right Now
- Univest Financial director Paquin buys $19,249 in shares
- Why Univest (UVSP) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Univest earnings matched, revenue topped estimates
- Best Value Stocks to Buy for July 15th
- Best Income Stocks to Buy for July 15th
- Univest (UVSP) Could Be a Great Choice
日范围
30.36 30.93
年范围
24.22 32.86
- 前一天收盘价
- 30.24
- 开盘价
- 30.42
- 卖价
- 30.60
- 买价
- 30.90
- 最低价
- 30.36
- 最高价
- 30.93
- 交易量
- 38
- 日变化
- 1.19%
- 月变化
- -2.17%
- 6个月变化
- 8.94%
- 年变化
- 8.86%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值