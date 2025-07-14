Währungen / UVSP
UVSP: Univest Financial Corporation
31.04 USD 0.57 (1.80%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UVSP hat sich für heute um -1.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.04 bis zu einem Hoch von 31.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die Univest Financial Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
31.04 31.51
Jahresspanne
24.22 32.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.61
- Eröffnung
- 31.50
- Bid
- 31.04
- Ask
- 31.34
- Tief
- 31.04
- Hoch
- 31.51
- Volumen
- 42
- Tagesänderung
- -1.80%
- Monatsänderung
- -0.77%
- 6-Monatsänderung
- 10.50%
- Jahresänderung
- 10.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K