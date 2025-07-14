Валюты / UVSP
UVSP: Univest Financial Corporation
30.24 USD 0.48 (1.56%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UVSP за сегодня изменился на -1.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.01, а максимальная — 30.63.
Следите за динамикой Univest Financial Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
30.01 30.63
Годовой диапазон
24.22 32.86
- Предыдущее закрытие
- 30.72
- Open
- 30.63
- Bid
- 30.24
- Ask
- 30.54
- Low
- 30.01
- High
- 30.63
- Объем
- 146
- Дневное изменение
- -1.56%
- Месячное изменение
- -3.32%
- 6-месячное изменение
- 7.65%
- Годовое изменение
- 7.58%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.