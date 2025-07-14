Divisas / UVSP
UVSP: Univest Financial Corporation
30.57 USD 0.33 (1.09%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de UVSP de hoy ha cambiado un 1.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 30.34, mientras que el máximo ha alcanzado 31.24.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Univest Financial Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
30.34 31.24
Rango anual
24.22 32.86
- Cierres anteriores
- 30.24
- Open
- 30.42
- Bid
- 30.57
- Ask
- 30.87
- Low
- 30.34
- High
- 31.24
- Volumen
- 203
- Cambio diario
- 1.09%
- Cambio mensual
- -2.27%
- Cambio a 6 meses
- 8.83%
- Cambio anual
- 8.75%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B