UVSP: Univest Financial Corporation

31.21 USD 0.40 (1.27%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio UVSP ha avuto una variazione del -1.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.02 e ad un massimo di 31.51.

Segui le dinamiche di Univest Financial Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
31.02 31.51
Intervallo Annuale
24.22 32.86
Chiusura Precedente
31.61
Apertura
31.50
Bid
31.21
Ask
31.51
Minimo
31.02
Massimo
31.51
Volume
319
Variazione giornaliera
-1.27%
Variazione Mensile
-0.22%
Variazione Semestrale
11.11%
Variazione Annuale
11.03%
20 settembre, sabato