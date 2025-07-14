Valute / UVSP
UVSP: Univest Financial Corporation
31.21 USD 0.40 (1.27%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio UVSP ha avuto una variazione del -1.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.02 e ad un massimo di 31.51.
Segui le dinamiche di Univest Financial Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
31.02 31.51
Intervallo Annuale
24.22 32.86
- Chiusura Precedente
- 31.61
- Apertura
- 31.50
- Bid
- 31.21
- Ask
- 31.51
- Minimo
- 31.02
- Massimo
- 31.51
- Volume
- 319
- Variazione giornaliera
- -1.27%
- Variazione Mensile
- -0.22%
- Variazione Semestrale
- 11.11%
- Variazione Annuale
- 11.03%
20 settembre, sabato