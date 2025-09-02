Moedas / UTHR
UTHR: United Therapeutics Corporation - Common Stock
406.49 USD 2.81 (0.70%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UTHR para hoje mudou para 0.70%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 402.50 e o mais alto foi 407.32.
Veja a dinâmica do par de moedas United Therapeutics Corporation - Common Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
402.50 407.32
Faixa anual
266.98 436.95
- Fechamento anterior
- 403.68
- Open
- 403.60
- Bid
- 406.49
- Ask
- 406.79
- Low
- 402.50
- High
- 407.32
- Volume
- 105
- Mudança diária
- 0.70%
- Mudança mensal
- -3.19%
- Mudança de 6 meses
- 31.99%
- Mudança anual
- 13.49%
