Valute / UTHR
UTHR: United Therapeutics Corporation - Common Stock
417.57 USD 7.70 (1.88%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio UTHR ha avuto una variazione del 1.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 408.75 e ad un massimo di 419.22.
Segui le dinamiche di United Therapeutics Corporation - Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
408.75 419.22
Intervallo Annuale
266.98 436.95
- Chiusura Precedente
- 409.87
- Apertura
- 408.75
- Bid
- 417.57
- Ask
- 417.87
- Minimo
- 408.75
- Massimo
- 419.22
- Volume
- 1.850 K
- Variazione giornaliera
- 1.88%
- Variazione Mensile
- -0.55%
- Variazione Semestrale
- 35.59%
- Variazione Annuale
- 16.58%
20 settembre, sabato