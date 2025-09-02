QuotazioniSezioni
Valute / UTHR
Tornare a Azioni

UTHR: United Therapeutics Corporation - Common Stock

417.57 USD 7.70 (1.88%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio UTHR ha avuto una variazione del 1.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 408.75 e ad un massimo di 419.22.

Segui le dinamiche di United Therapeutics Corporation - Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UTHR News

Intervallo Giornaliero
408.75 419.22
Intervallo Annuale
266.98 436.95
Chiusura Precedente
409.87
Apertura
408.75
Bid
417.57
Ask
417.87
Minimo
408.75
Massimo
419.22
Volume
1.850 K
Variazione giornaliera
1.88%
Variazione Mensile
-0.55%
Variazione Semestrale
35.59%
Variazione Annuale
16.58%
20 settembre, sabato