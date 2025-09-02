Währungen / UTHR
UTHR: United Therapeutics Corporation - Common Stock
409.87 USD 6.19 (1.53%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UTHR hat sich für heute um 1.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 402.50 bis zu einem Hoch von 410.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die United Therapeutics Corporation - Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
402.50 410.37
Jahresspanne
266.98 436.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 403.68
- Eröffnung
- 403.60
- Bid
- 409.87
- Ask
- 410.17
- Tief
- 402.50
- Hoch
- 410.37
- Volumen
- 1.425 K
- Tagesänderung
- 1.53%
- Monatsänderung
- -2.38%
- 6-Monatsänderung
- 33.09%
- Jahresänderung
- 14.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K