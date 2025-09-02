KurseKategorien
UTHR: United Therapeutics Corporation - Common Stock

409.87 USD 6.19 (1.53%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UTHR hat sich für heute um 1.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 402.50 bis zu einem Hoch von 410.37 gehandelt.

Verfolgen Sie die United Therapeutics Corporation - Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
402.50 410.37
Jahresspanne
266.98 436.95
Vorheriger Schlusskurs
403.68
Eröffnung
403.60
Bid
409.87
Ask
410.17
Tief
402.50
Hoch
410.37
Volumen
1.425 K
Tagesänderung
1.53%
Monatsänderung
-2.38%
6-Monatsänderung
33.09%
Jahresänderung
14.43%
