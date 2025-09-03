Divisas / UTHR
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
UTHR: United Therapeutics Corporation - Common Stock
403.68 USD 5.71 (1.43%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de UTHR de hoy ha cambiado un 1.43%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 397.99, mientras que el máximo ha alcanzado 405.41.
Siga la dinámica de la pareja de divisas United Therapeutics Corporation - Common Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UTHR News
- Directivo de MannKind (MNKD) vende acciones por 250.980 dólares
- MannKind (MNKD) chief people officer sells $250,980 in stock
- Rothblatt, presidenta de United Therapeutics, vende $3.2 millones en acciones
- Rothblatt, presidenta de United Therapeutics, vende 3,2 millones de dólares en acciones de UTHR
- Rothblatt, United Therapeutics chairperson, sells $3.2m in UTHR stock
- Rothblatt (United Therapeutics) vende $3.1 millones en acciones de UTHR
- Rothblatt (United Therapeutics) vende acciones de UTHR por 3,1 millones de dólares
- Rothblatt (United Therapeutics) sells $3.1m in UTHR stock
- Theravance Bio (TBPH) Up 9.8% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Las acciones de United Therapeutics mantienen calificación de Compra en UBS por oportunidad en FPI
- UBS mantiene calificación de Compra para United Therapeutics por oportunidad en FPI
- United Therapeutics stock maintains Buy rating at UBS on IPF opportunity
- Cantor Fitzgerald eleva el objetivo de precio de las acciones de United Therapeutics a 525 dólares
- United Therapeutics stock price target raised to $525 by Cantor Fitzgerald
- United Therapeutics Price Strength Rating Jumps; Stock Soared 33% Last Week
- United Therapeutics Meets 80-Plus Relative Strength Rating Benchmark
- Adobe and Applied Materials Stand Out for Fat Profit Margins
- Wayfair, United Therapeutics, And Ciena Are Among The Top 10 Large-Cap Gainers Last Week (July 14-July 18): Are The Others In Your Portfolio? - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Ciena (NYSE:CIEN)
- Stock Market Hits New Highs On Google, Broadcom, Jobs Report: Weekly Review
- United Therapeutics stock price target raised to $500 from $400 at H.C. Wainwright
- United Therapeutics president Benkowitz sells $9.3m in shares
- United Therapeutics stock price target raised to $560 from $415 at UBS
- UTHR Stock Hits Record High on Tyvaso Meeting IPF Study Goals
- MannKind stock price target raised to $11 by H.C. Wainwright on Tyvaso success
Rango diario
397.99 405.41
Rango anual
266.98 436.95
- Cierres anteriores
- 397.97
- Open
- 398.41
- Bid
- 403.68
- Ask
- 403.98
- Low
- 397.99
- High
- 405.41
- Volumen
- 1.280 K
- Cambio diario
- 1.43%
- Cambio mensual
- -3.86%
- Cambio a 6 meses
- 31.08%
- Cambio anual
- 12.71%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B