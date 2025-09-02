クォートセクション
通貨 / UTHR
UTHR: United Therapeutics Corporation - Common Stock

409.87 USD 6.19 (1.53%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

UTHRの今日の為替レートは、1.53%変化しました。日中、通貨は1あたり402.50の安値と410.37の高値で取引されました。

United Therapeutics Corporation - Common Stockダイナミクスに従います。

1日のレンジ
402.50 410.37
1年のレンジ
266.98 436.95
以前の終値
403.68
始値
403.60
買値
409.87
買値
410.17
安値
402.50
高値
410.37
出来高
1.425 K
1日の変化
1.53%
1ヶ月の変化
-2.38%
6ヶ月の変化
33.09%
1年の変化
14.43%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K