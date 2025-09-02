通貨 / UTHR
UTHR: United Therapeutics Corporation - Common Stock
409.87 USD 6.19 (1.53%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UTHRの今日の為替レートは、1.53%変化しました。日中、通貨は1あたり402.50の安値と410.37の高値で取引されました。
United Therapeutics Corporation - Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
402.50 410.37
1年のレンジ
266.98 436.95
- 以前の終値
- 403.68
- 始値
- 403.60
- 買値
- 409.87
- 買値
- 410.17
- 安値
- 402.50
- 高値
- 410.37
- 出来高
- 1.425 K
- 1日の変化
- 1.53%
- 1ヶ月の変化
- -2.38%
- 6ヶ月の変化
- 33.09%
- 1年の変化
- 14.43%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K