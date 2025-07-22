Moedas / USNA
USNA: USANA Health Sciences Inc
30.20 USD 0.37 (1.21%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do USNA para hoje mudou para -1.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 30.04 e o mais alto foi 31.11.
Veja a dinâmica do par de moedas USANA Health Sciences Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
USNA Notícias
Faixa diária
30.04 31.11
Faixa anual
23.10 41.84
- Fechamento anterior
- 30.57
- Open
- 30.65
- Bid
- 30.20
- Ask
- 30.50
- Low
- 30.04
- High
- 31.11
- Volume
- 210
- Mudança diária
- -1.21%
- Mudança mensal
- -5.21%
- Mudança de 6 meses
- 12.86%
- Mudança anual
- -20.55%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh