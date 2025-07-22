クォートセクション
通貨 / USNA
株に戻る

USNA: USANA Health Sciences Inc

30.84 USD 0.64 (2.12%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

USNAの今日の為替レートは、2.12%変化しました。日中、通貨は1あたり30.09の安値と30.92の高値で取引されました。

USANA Health Sciences Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

USNA News

1日のレンジ
30.09 30.92
1年のレンジ
23.10 41.84
以前の終値
30.20
始値
30.09
買値
30.84
買値
31.14
安値
30.09
高値
30.92
出来高
198
1日の変化
2.12%
1ヶ月の変化
-3.20%
6ヶ月の変化
15.25%
1年の変化
-18.86%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K