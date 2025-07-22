通貨 / USNA
USNA: USANA Health Sciences Inc
30.84 USD 0.64 (2.12%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
USNAの今日の為替レートは、2.12%変化しました。日中、通貨は1あたり30.09の安値と30.92の高値で取引されました。
USANA Health Sciences Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
30.09 30.92
1年のレンジ
23.10 41.84
- 以前の終値
- 30.20
- 始値
- 30.09
- 買値
- 30.84
- 買値
- 31.14
- 安値
- 30.09
- 高値
- 30.92
- 出来高
- 198
- 1日の変化
- 2.12%
- 1ヶ月の変化
- -3.20%
- 6ヶ月の変化
- 15.25%
- 1年の変化
- -18.86%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K