USNA: USANA Health Sciences Inc

30.84 USD 0.64 (2.12%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von USNA hat sich für heute um 2.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.09 bis zu einem Hoch von 30.92 gehandelt.

Verfolgen Sie die USANA Health Sciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
30.09 30.92
Jahresspanne
23.10 41.84
Vorheriger Schlusskurs
30.20
Eröffnung
30.09
Bid
30.84
Ask
31.14
Tief
30.09
Hoch
30.92
Volumen
198
Tagesänderung
2.12%
Monatsänderung
-3.20%
6-Monatsänderung
15.25%
Jahresänderung
-18.86%
