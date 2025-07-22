Währungen / USNA
USNA: USANA Health Sciences Inc
30.84 USD 0.64 (2.12%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von USNA hat sich für heute um 2.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.09 bis zu einem Hoch von 30.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die USANA Health Sciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
USNA News
Tagesspanne
30.09 30.92
Jahresspanne
23.10 41.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.20
- Eröffnung
- 30.09
- Bid
- 30.84
- Ask
- 31.14
- Tief
- 30.09
- Hoch
- 30.92
- Volumen
- 198
- Tagesänderung
- 2.12%
- Monatsänderung
- -3.20%
- 6-Monatsänderung
- 15.25%
- Jahresänderung
- -18.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K