USNA: USANA Health Sciences Inc
30.57 USD 0.70 (2.34%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс USNA за сегодня изменился на 2.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.78, а максимальная — 30.62.
Следите за динамикой USANA Health Sciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости USNA
Дневной диапазон
29.78 30.62
Годовой диапазон
23.10 41.84
- Предыдущее закрытие
- 29.87
- Open
- 30.06
- Bid
- 30.57
- Ask
- 30.87
- Low
- 29.78
- High
- 30.62
- Объем
- 153
- Дневное изменение
- 2.34%
- Месячное изменение
- -4.05%
- 6-месячное изменение
- 14.24%
- Годовое изменение
- -19.57%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.