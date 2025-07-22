КотировкиРазделы
USNA: USANA Health Sciences Inc

30.57 USD 0.70 (2.34%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс USNA за сегодня изменился на 2.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.78, а максимальная — 30.62.

Следите за динамикой USANA Health Sciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
29.78 30.62
Годовой диапазон
23.10 41.84
Предыдущее закрытие
29.87
Open
30.06
Bid
30.57
Ask
30.87
Low
29.78
High
30.62
Объем
153
Дневное изменение
2.34%
Месячное изменение
-4.05%
6-месячное изменение
14.24%
Годовое изменение
-19.57%
