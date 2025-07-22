QuotazioniSezioni
USNA: USANA Health Sciences Inc

29.73 USD 1.11 (3.60%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio USNA ha avuto una variazione del -3.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.53 e ad un massimo di 30.84.

Segui le dinamiche di USANA Health Sciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
29.53 30.84
Intervallo Annuale
23.10 41.84
Chiusura Precedente
30.84
Apertura
30.84
Bid
29.73
Ask
30.03
Minimo
29.53
Massimo
30.84
Volume
160
Variazione giornaliera
-3.60%
Variazione Mensile
-6.69%
Variazione Semestrale
11.10%
Variazione Annuale
-21.78%
20 settembre, sabato