USNA: USANA Health Sciences Inc
29.73 USD 1.11 (3.60%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio USNA ha avuto una variazione del -3.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.53 e ad un massimo di 30.84.
Segui le dinamiche di USANA Health Sciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
29.53 30.84
Intervallo Annuale
23.10 41.84
- Chiusura Precedente
- 30.84
- Apertura
- 30.84
- Bid
- 29.73
- Ask
- 30.03
- Minimo
- 29.53
- Massimo
- 30.84
- Volume
- 160
- Variazione giornaliera
- -3.60%
- Variazione Mensile
- -6.69%
- Variazione Semestrale
- 11.10%
- Variazione Annuale
- -21.78%
20 settembre, sabato