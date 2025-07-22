통화 / USNA
USNA: USANA Health Sciences Inc
29.73 USD 1.11 (3.60%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
USNA 환율이 오늘 -3.60%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 29.53이고 고가는 30.84이었습니다.
USANA Health Sciences Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
USNA News
일일 변동 비율
29.53 30.84
년간 변동
23.10 41.84
- 이전 종가
- 30.84
- 시가
- 30.84
- Bid
- 29.73
- Ask
- 30.03
- 저가
- 29.53
- 고가
- 30.84
- 볼륨
- 160
- 일일 변동
- -3.60%
- 월 변동
- -6.69%
- 6개월 변동
- 11.10%
- 년간 변동율
- -21.78%
20 9월, 토요일