- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
USML: ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
A taxa do USML para hoje mudou para -1.73%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 41.57 e o mais alto foi 41.57.
Veja a dinâmica do par de moedas ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de USML hoje?
Hoje ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) está avaliado em 41.57. O instrumento é negociado dentro de -1.73%, o fechamento de ontem foi 42.30, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de USML em tempo real.
As ações de ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN pagam dividendos?
Atualmente ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN está avaliado em 41.57. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.70% e USD. Monitore os movimentos de USML no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de USML?
Você pode comprar ações de ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) pelo preço atual 41.57. Ordens geralmente são executadas perto de 41.57 ou 41.87, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de USML no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de USML?
Investir em ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN envolve considerar a faixa anual 34.30 - 46.23 e o preço atual 41.57. Muitos comparam -0.26% e 21.20% antes de enviar ordens em 41.57 ou 41.87. Estude as mudanças diárias de preço de USML no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações UBS AG?
O maior preço de UBS AG (USML) no último ano foi 46.23. As ações oscilaram bastante dentro de 34.30 - 46.23, e a comparação com 42.30 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações UBS AG?
O menor preço de UBS AG (USML) no ano foi 34.30. A comparação com o preço atual 41.57 e 34.30 - 46.23 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de USML em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de USML?
No passado ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 42.30 e 5.70% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 42.30
- Open
- 41.57
- Bid
- 41.57
- Ask
- 41.87
- Low
- 41.57
- High
- 41.57
- Volume
- 1
- Mudança diária
- -1.73%
- Mudança mensal
- -0.26%
- Mudança de 6 meses
- 21.20%
- Mudança anual
- 5.70%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4