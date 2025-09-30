- Aperçu
USML: ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
Le taux de change de USML a changé de -1.73% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 41.57 et à un maximum de 41.57.
Suivez la dynamique ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action USML aujourd'hui ?
L'action ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN est cotée à 41.57 aujourd'hui. Elle se négocie dans -1.73%, a clôturé hier à 42.30 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de USML présente ces mises à jour.
L'action ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN verse-t-elle des dividendes ?
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN est actuellement valorisé à 41.57. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.70% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de USML.
Comment acheter des actions USML ?
Vous pouvez acheter des actions ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN au cours actuel de 41.57. Les ordres sont généralement placés à proximité de 41.57 ou de 41.87, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de USML sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action USML ?
Investir dans ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN implique de prendre en compte la fourchette annuelle 34.30 - 46.23 et le prix actuel 41.57. Beaucoup comparent -0.26% et 21.20% avant de passer des ordres à 41.57 ou 41.87. Consultez le graphique du cours de USML en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action UBS AG ?
Le cours le plus élevé de UBS AG l'année dernière était 46.23. Au cours de 34.30 - 46.23, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 42.30 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action UBS AG ?
Le cours le plus bas de UBS AG (USML) sur l'année a été 34.30. Sa comparaison avec 41.57 et 34.30 - 46.23 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de USML sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action USML a-t-elle été divisée ?
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 42.30 et 5.70% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 42.30
- Ouverture
- 41.57
- Bid
- 41.57
- Ask
- 41.87
- Plus Bas
- 41.57
- Plus Haut
- 41.57
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- -1.73%
- Changement Mensuel
- -0.26%
- Changement à 6 Mois
- 21.20%
- Changement Annuel
- 5.70%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4