USML: ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
Il tasso di cambio USML ha avuto una variazione del -1.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 41.57 e ad un massimo di 41.57.
Segui le dinamiche di ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni USML oggi?
Oggi le azioni ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN sono prezzate a 41.57. Viene scambiato all'interno di -1.73%, la chiusura di ieri è stata 42.30 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di USML mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN pagano dividendi?
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN è attualmente valutato a 41.57. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.70% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di USML.
Come acquistare azioni USML?
Puoi acquistare azioni ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN al prezzo attuale di 41.57. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 41.57 o 41.87, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di USML sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni USML?
Investire in ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN implica considerare l'intervallo annuale 34.30 - 46.23 e il prezzo attuale 41.57. Molti confrontano -0.26% e 21.20% prima di effettuare ordini su 41.57 o 41.87. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di USML con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni UBS AG?
Il prezzo massimo di UBS AG nell'ultimo anno è stato 46.23. All'interno di 34.30 - 46.23, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 42.30 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni UBS AG?
Il prezzo più basso di UBS AG (USML) nel corso dell'anno è stato 34.30. Confrontandolo con gli attuali 41.57 e 34.30 - 46.23 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda USML muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di USML?
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 42.30 e 5.70%.
- Chiusura Precedente
- 42.30
- Apertura
- 41.57
- Bid
- 41.57
- Ask
- 41.87
- Minimo
- 41.57
- Massimo
- 41.57
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -1.73%
- Variazione Mensile
- -0.26%
- Variazione Semestrale
- 21.20%
- Variazione Annuale
- 5.70%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4