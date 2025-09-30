- Übersicht
USML: ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
Der Wechselkurs von USML hat sich für heute um -1.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.57 bis zu einem Hoch von 41.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von USML heute?
Die Aktie von ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) notiert heute bei 41.57. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.73% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 42.30 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von USML zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie USML Dividenden?
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN wird derzeit mit 41.57 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.70% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von USML zu verfolgen.
Wie kaufe ich USML-Aktien?
Sie können Aktien von ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) zum aktuellen Kurs von 41.57 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 41.57 oder 41.87 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von USML auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in USML-Aktien?
Bei einer Investition in ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN müssen die jährliche Spanne 34.30 - 46.23 und der aktuelle Kurs 41.57 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.26% und 21.20%, bevor sie Orders zu 41.57 oder 41.87 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von USML.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von UBS AG?
Der höchste Kurs von UBS AG (USML) im vergangenen Jahr lag bei 46.23. Innerhalb von 34.30 - 46.23 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 42.30 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von UBS AG?
Der niedrigste Kurs von UBS AG (USML) im Laufe des Jahres betrug 34.30. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 41.57 und der Spanne 34.30 - 46.23 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von USML live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von USML statt?
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 42.30 und 5.70% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 42.30
- Eröffnung
- 41.57
- Bid
- 41.57
- Ask
- 41.87
- Tief
- 41.57
- Hoch
- 41.57
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -1.73%
- Monatsänderung
- -0.26%
- 6-Monatsänderung
- 21.20%
- Jahresänderung
- 5.70%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4