Der Wechselkurs von USML hat sich für heute um -1.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.57 bis zu einem Hoch von 41.57 gehandelt.

Verfolgen Sie die ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.