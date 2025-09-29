Курс USML за сегодня изменился на -1.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.57, а максимальная — 41.57.

Следите за динамикой ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.