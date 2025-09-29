クォートセクション
USML: ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

41.57 USD 0.73 (1.73%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

USMLの今日の為替レートは、-1.73%変化しました。日中、通貨は1あたり41.57の安値と41.57の高値で取引されました。

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETNダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

USML株の現在の価格は？

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETNの株価は本日41.57です。-1.73%内で取引され、前日の終値は42.30、取引量は1に達しました。USMLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETNの株は配当を出しますか？

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETNの現在の価格は41.57です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.70%やUSDにも注目します。USMLの動きはライブチャートで確認できます。

USML株を買う方法は？

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETNの株は現在41.57で購入可能です。注文は通常41.57または41.87付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。USMLの最新情報はライブチャートで確認できます。

USML株に投資する方法は？

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETNへの投資では、年間の値幅34.30 - 46.23と現在の41.57を考慮します。注文は多くの場合41.57や41.87で行われる前に、-0.26%や21.20%と比較されます。USMLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

UBS AGの株の最高値は？

UBS AGの過去1年の最高値は46.23でした。34.30 - 46.23内で株価は大きく変動し、42.30と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETNのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

UBS AGの株の最低値は？

UBS AG(USML)の年間最安値は34.30でした。現在の41.57や34.30 - 46.23と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。USMLの動きはライブチャートで確認できます。

USMLの株式分割はいつ行われましたか？

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETNは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、42.30、5.70%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
41.57 41.57
1年のレンジ
34.30 46.23
以前の終値
42.30
始値
41.57
買値
41.57
買値
41.87
安値
41.57
高値
41.57
出来高
1
1日の変化
-1.73%
1ヶ月の変化
-0.26%
6ヶ月の変化
21.20%
1年の変化
5.70%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待