USML: ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
USMLの今日の為替レートは、-1.73%変化しました。日中、通貨は1あたり41.57の安値と41.57の高値で取引されました。
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETNダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
USML株の現在の価格は？
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETNの株価は本日41.57です。-1.73%内で取引され、前日の終値は42.30、取引量は1に達しました。USMLのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETNの株は配当を出しますか？
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETNの現在の価格は41.57です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.70%やUSDにも注目します。USMLの動きはライブチャートで確認できます。
USML株を買う方法は？
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETNの株は現在41.57で購入可能です。注文は通常41.57または41.87付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。USMLの最新情報はライブチャートで確認できます。
USML株に投資する方法は？
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETNへの投資では、年間の値幅34.30 - 46.23と現在の41.57を考慮します。注文は多くの場合41.57や41.87で行われる前に、-0.26%や21.20%と比較されます。USMLの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
UBS AGの株の最高値は？
UBS AGの過去1年の最高値は46.23でした。34.30 - 46.23内で株価は大きく変動し、42.30と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETNのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
UBS AGの株の最低値は？
UBS AG(USML)の年間最安値は34.30でした。現在の41.57や34.30 - 46.23と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。USMLの動きはライブチャートで確認できます。
USMLの株式分割はいつ行われましたか？
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETNは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、42.30、5.70%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 42.30
- 始値
- 41.57
- 買値
- 41.57
- 買値
- 41.87
- 安値
- 41.57
- 高値
- 41.57
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- -1.73%
- 1ヶ月の変化
- -0.26%
- 6ヶ月の変化
- 21.20%
- 1年の変化
- 5.70%
