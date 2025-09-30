- Visão do mercado
USB-PS: U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i
A taxa do USB-PS para hoje mudou para 0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.19 e o mais alto foi 20.31.
Veja a dinâmica do par de moedas U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de USB-PS hoje?
Hoje U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i (USB-PS) está avaliado em 20.19. O instrumento é negociado dentro de 0.05%, o fechamento de ontem foi 20.18, e o volume de negociação atingiu 66. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de USB-PS em tempo real.
As ações de U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i pagam dividendos?
Atualmente U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i está avaliado em 20.19. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.26% e USD. Monitore os movimentos de USB-PS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de USB-PS?
Você pode comprar ações de U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i (USB-PS) pelo preço atual 20.19. Ordens geralmente são executadas perto de 20.19 ou 20.49, enquanto 66 e -0.20% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de USB-PS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de USB-PS?
Investir em U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i envolve considerar a faixa anual 18.04 - 20.61 e o preço atual 20.19. Muitos comparam 4.40% e 8.26% antes de enviar ordens em 20.19 ou 20.49. Estude as mudanças diárias de preço de USB-PS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações US BANCORP?
O maior preço de US BANCORP (USB-PS) no último ano foi 20.61. As ações oscilaram bastante dentro de 18.04 - 20.61, e a comparação com 20.18 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações US BANCORP?
O menor preço de US BANCORP (USB-PS) no ano foi 18.04. A comparação com o preço atual 20.19 e 18.04 - 20.61 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de USB-PS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de USB-PS?
No passado U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.18 e 8.26% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 20.18
- Open
- 20.23
- Bid
- 20.19
- Ask
- 20.49
- Low
- 20.19
- High
- 20.31
- Volume
- 66
- Mudança diária
- 0.05%
- Mudança mensal
- 4.40%
- Mudança de 6 meses
- 8.26%
- Mudança anual
- 8.26%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4