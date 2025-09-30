CotaçõesSeções
Moedas / USB-PS
Voltar para Ações

USB-PS: U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i

20.19 USD 0.01 (0.05%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do USB-PS para hoje mudou para 0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.19 e o mais alto foi 20.31.

Veja a dinâmica do par de moedas U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de USB-PS hoje?

Hoje U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i (USB-PS) está avaliado em 20.19. O instrumento é negociado dentro de 0.05%, o fechamento de ontem foi 20.18, e o volume de negociação atingiu 66. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de USB-PS em tempo real.

As ações de U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i pagam dividendos?

Atualmente U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i está avaliado em 20.19. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.26% e USD. Monitore os movimentos de USB-PS no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de USB-PS?

Você pode comprar ações de U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i (USB-PS) pelo preço atual 20.19. Ordens geralmente são executadas perto de 20.19 ou 20.49, enquanto 66 e -0.20% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de USB-PS no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de USB-PS?

Investir em U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i envolve considerar a faixa anual 18.04 - 20.61 e o preço atual 20.19. Muitos comparam 4.40% e 8.26% antes de enviar ordens em 20.19 ou 20.49. Estude as mudanças diárias de preço de USB-PS no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações US BANCORP?

O maior preço de US BANCORP (USB-PS) no último ano foi 20.61. As ações oscilaram bastante dentro de 18.04 - 20.61, e a comparação com 20.18 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações US BANCORP?

O menor preço de US BANCORP (USB-PS) no ano foi 18.04. A comparação com o preço atual 20.19 e 18.04 - 20.61 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de USB-PS em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de USB-PS?

No passado U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.18 e 8.26% após os eventos corporativos.

Faixa diária
20.19 20.31
Faixa anual
18.04 20.61
Fechamento anterior
20.18
Open
20.23
Bid
20.19
Ask
20.49
Low
20.19
High
20.31
Volume
66
Mudança diária
0.05%
Mudança mensal
4.40%
Mudança de 6 meses
8.26%
Mudança anual
8.26%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4