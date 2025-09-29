- Обзор рынка
USB-PS: U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i
Курс USB-PS за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.21, а максимальная — 20.31.
Следите за динамикой U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций USB-PS сегодня?
U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i (USB-PS) сегодня оценивается на уровне 20.23. Инструмент торгуется в пределах 0.25%, вчерашнее закрытие составило 20.18, а торговый объем достиг 36. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USB-PS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i?
U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i в настоящее время оценивается в 20.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.47% и USD. Отслеживайте движения USB-PS на графике в реальном времени.
Как купить акции USB-PS?
Вы можете купить акции U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i (USB-PS) по текущей цене 20.23. Ордера обычно размещаются около 20.23 или 20.53, тогда как 36 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USB-PS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции USB-PS?
Инвестирование в U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i предполагает учет годового диапазона 18.04 - 20.61 и текущей цены 20.23. Многие сравнивают 4.60% и 8.47% перед размещением ордеров на 20.23 или 20.53. Изучайте ежедневные изменения цены USB-PS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции US BANCORP?
Самая высокая цена US BANCORP (USB-PS) за последний год составила 20.61. Акции заметно колебались в пределах 18.04 - 20.61, сравнение с 20.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции US BANCORP?
Самая низкая цена US BANCORP (USB-PS) за год составила 18.04. Сравнение с текущими 20.23 и 18.04 - 20.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USB-PS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций USB-PS?
В прошлом U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.18 и 8.47% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.18
- Open
- 20.23
- Bid
- 20.23
- Ask
- 20.53
- Low
- 20.21
- High
- 20.31
- Объем
- 36
- Дневное изменение
- 0.25%
- Месячное изменение
- 4.60%
- 6-месячное изменение
- 8.47%
- Годовое изменение
- 8.47%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%