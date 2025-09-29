КотировкиРазделы
USB-PS: U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i

20.23 USD 0.05 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс USB-PS за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.21, а максимальная — 20.31.

Следите за динамикой U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  M5
  M15
  M30
  H1
  H4
  D1
  W1
  MN

Какова цена акций USB-PS сегодня?

U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i (USB-PS) сегодня оценивается на уровне 20.23. Инструмент торгуется в пределах 0.25%, вчерашнее закрытие составило 20.18, а торговый объем достиг 36. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USB-PS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i?

U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i в настоящее время оценивается в 20.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.47% и USD. Отслеживайте движения USB-PS на графике в реальном времени.

Как купить акции USB-PS?

Вы можете купить акции U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i (USB-PS) по текущей цене 20.23. Ордера обычно размещаются около 20.23 или 20.53, тогда как 36 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USB-PS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции USB-PS?

Инвестирование в U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i предполагает учет годового диапазона 18.04 - 20.61 и текущей цены 20.23. Многие сравнивают 4.60% и 8.47% перед размещением ордеров на 20.23 или 20.53. Изучайте ежедневные изменения цены USB-PS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции US BANCORP?

Самая высокая цена US BANCORP (USB-PS) за последний год составила 20.61. Акции заметно колебались в пределах 18.04 - 20.61, сравнение с 20.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции US BANCORP?

Самая низкая цена US BANCORP (USB-PS) за год составила 18.04. Сравнение с текущими 20.23 и 18.04 - 20.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USB-PS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций USB-PS?

В прошлом U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.18 и 8.47% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.21 20.31
Годовой диапазон
18.04 20.61
Предыдущее закрытие
20.18
Open
20.23
Bid
20.23
Ask
20.53
Low
20.21
High
20.31
Объем
36
Дневное изменение
0.25%
Месячное изменение
4.60%
6-месячное изменение
8.47%
Годовое изменение
8.47%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.