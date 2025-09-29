报价部分
货币 / USB-PS
回到股票

USB-PS: U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i

20.19 USD 0.01 (0.05%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日USB-PS汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点20.19和高点20.31进行交易。

关注U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

USB-PS股票今天的价格是多少？

U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i股票今天的定价为20.19。它在0.05%范围内交易，昨天的收盘价为20.18，交易量达到66。USB-PS的实时价格图表显示了这些更新。

U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i股票是否支付股息？

U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i目前的价值为20.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.26%和USD。实时查看图表以跟踪USB-PS走势。

如何购买USB-PS股票？

您可以以20.19的当前价格购买U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i股票。订单通常设置在20.19或20.49附近，而66和-0.20%显示市场活动。立即关注USB-PS的实时图表更新。

如何投资USB-PS股票？

投资U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i需要考虑年度范围18.04 - 20.61和当前价格20.19。许多人在以20.19或20.49下订单之前，会比较4.40%和。实时查看USB-PS价格图表，了解每日变化。

US BANCORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，US BANCORP的最高价格是20.61。在18.04 - 20.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i的绩效。

US BANCORP股票的最低价格是多少？

US BANCORP（USB-PS）的最低价格为18.04。将其与当前的20.19和18.04 - 20.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USB-PS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

USB-PS股票是什么时候拆分的？

U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.18和8.26%中可见。

日范围
20.19 20.31
年范围
18.04 20.61
前一天收盘价
20.18
开盘价
20.23
卖价
20.19
买价
20.49
最低价
20.19
最高价
20.31
交易量
66
日变化
0.05%
月变化
4.40%
6个月变化
8.26%
年变化
8.26%
