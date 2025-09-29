クォートセクション
通貨 / USB-PS
USB-PS: U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i

20.19 USD 0.01 (0.05%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

USB-PSの今日の為替レートは、0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり20.19の安値と20.31の高値で取引されました。

U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th iダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

USB-PS株の現在の価格は？

U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th iの株価は本日20.19です。0.05%内で取引され、前日の終値は20.18、取引量は66に達しました。USB-PSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th iの株は配当を出しますか？

U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th iの現在の価格は20.19です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.26%やUSDにも注目します。USB-PSの動きはライブチャートで確認できます。

USB-PS株を買う方法は？

U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th iの株は現在20.19で購入可能です。注文は通常20.19または20.49付近で行われ、66や-0.20%が市場の動きを示します。USB-PSの最新情報はライブチャートで確認できます。

USB-PS株に投資する方法は？

U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th iへの投資では、年間の値幅18.04 - 20.61と現在の20.19を考慮します。注文は多くの場合20.19や20.49で行われる前に、4.40%や8.26%と比較されます。USB-PSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

US BANCORPの株の最高値は？

US BANCORPの過去1年の最高値は20.61でした。18.04 - 20.61内で株価は大きく変動し、20.18と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th iのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

US BANCORPの株の最低値は？

US BANCORP(USB-PS)の年間最安値は18.04でした。現在の20.19や18.04 - 20.61と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。USB-PSの動きはライブチャートで確認できます。

USB-PSの株式分割はいつ行われましたか？

U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th iは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、20.18、8.26%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
20.19 20.31
1年のレンジ
18.04 20.61
以前の終値
20.18
始値
20.23
買値
20.19
買値
20.49
安値
20.19
高値
20.31
出来高
66
1日の変化
0.05%
1ヶ月の変化
4.40%
6ヶ月の変化
8.26%
1年の変化
8.26%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待