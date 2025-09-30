QuotazioniSezioni
USB-PS: U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i

20.19 USD 0.01 (0.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio USB-PS ha avuto una variazione del 0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.19 e ad un massimo di 20.31.

Segui le dinamiche di U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni USB-PS oggi?

Oggi le azioni U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i sono prezzate a 20.19. Viene scambiato all'interno di 0.05%, la chiusura di ieri è stata 20.18 e il volume degli scambi ha raggiunto 66. Il grafico dei prezzi in tempo reale di USB-PS mostra questi aggiornamenti.

Le azioni U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i pagano dividendi?

U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i è attualmente valutato a 20.19. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 8.26% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di USB-PS.

Come acquistare azioni USB-PS?

Puoi acquistare azioni U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i al prezzo attuale di 20.19. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.19 o 20.49, mentre 66 e -0.20% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di USB-PS sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni USB-PS?

Investire in U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i implica considerare l'intervallo annuale 18.04 - 20.61 e il prezzo attuale 20.19. Molti confrontano 4.40% e 8.26% prima di effettuare ordini su 20.19 o 20.49. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di USB-PS con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni US BANCORP?

Il prezzo massimo di US BANCORP nell'ultimo anno è stato 20.61. All'interno di 18.04 - 20.61, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.18 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni US BANCORP?

Il prezzo più basso di US BANCORP (USB-PS) nel corso dell'anno è stato 18.04. Confrontandolo con gli attuali 20.19 e 18.04 - 20.61 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda USB-PS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di USB-PS?

U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.18 e 8.26%.

Intervallo Giornaliero
20.19 20.31
Intervallo Annuale
18.04 20.61
Chiusura Precedente
20.18
Apertura
20.23
Bid
20.19
Ask
20.49
Minimo
20.19
Massimo
20.31
Volume
66
Variazione giornaliera
0.05%
Variazione Mensile
4.40%
Variazione Semestrale
8.26%
Variazione Annuale
8.26%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4