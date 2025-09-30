- Panoramica
USB-PS: U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i
Il tasso di cambio USB-PS ha avuto una variazione del 0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.19 e ad un massimo di 20.31.
Segui le dinamiche di U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni USB-PS oggi?
Oggi le azioni U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i sono prezzate a 20.19. Viene scambiato all'interno di 0.05%, la chiusura di ieri è stata 20.18 e il volume degli scambi ha raggiunto 66. Il grafico dei prezzi in tempo reale di USB-PS mostra questi aggiornamenti.
Le azioni U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i pagano dividendi?
U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i è attualmente valutato a 20.19. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 8.26% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di USB-PS.
Come acquistare azioni USB-PS?
Puoi acquistare azioni U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i al prezzo attuale di 20.19. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.19 o 20.49, mentre 66 e -0.20% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di USB-PS sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni USB-PS?
Investire in U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i implica considerare l'intervallo annuale 18.04 - 20.61 e il prezzo attuale 20.19. Molti confrontano 4.40% e 8.26% prima di effettuare ordini su 20.19 o 20.49. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di USB-PS con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni US BANCORP?
Il prezzo massimo di US BANCORP nell'ultimo anno è stato 20.61. All'interno di 18.04 - 20.61, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.18 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni US BANCORP?
Il prezzo più basso di US BANCORP (USB-PS) nel corso dell'anno è stato 18.04. Confrontandolo con gli attuali 20.19 e 18.04 - 20.61 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda USB-PS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di USB-PS?
U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.18 e 8.26%.
- Chiusura Precedente
- 20.18
- Apertura
- 20.23
- Bid
- 20.19
- Ask
- 20.49
- Minimo
- 20.19
- Massimo
- 20.31
- Volume
- 66
- Variazione giornaliera
- 0.05%
- Variazione Mensile
- 4.40%
- Variazione Semestrale
- 8.26%
- Variazione Annuale
- 8.26%
