- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
USB-PS: U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i
Der Wechselkurs von USB-PS hat sich für heute um 0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.19 bis zu einem Hoch von 20.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von USB-PS heute?
Die Aktie von U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i (USB-PS) notiert heute bei 20.19. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.05% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.18 und das Handelsvolumen erreichte 66. Das Live-Chart von USB-PS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie USB-PS Dividenden?
U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i wird derzeit mit 20.19 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.26% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von USB-PS zu verfolgen.
Wie kaufe ich USB-PS-Aktien?
Sie können Aktien von U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i (USB-PS) zum aktuellen Kurs von 20.19 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.19 oder 20.49 platziert, während 66 und -0.20% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von USB-PS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in USB-PS-Aktien?
Bei einer Investition in U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i müssen die jährliche Spanne 18.04 - 20.61 und der aktuelle Kurs 20.19 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.40% und 8.26%, bevor sie Orders zu 20.19 oder 20.49 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von USB-PS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von US BANCORP?
Der höchste Kurs von US BANCORP (USB-PS) im vergangenen Jahr lag bei 20.61. Innerhalb von 18.04 - 20.61 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.18 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von US BANCORP?
Der niedrigste Kurs von US BANCORP (USB-PS) im Laufe des Jahres betrug 18.04. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.19 und der Spanne 18.04 - 20.61 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von USB-PS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von USB-PS statt?
U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.18 und 8.26% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.18
- Eröffnung
- 20.23
- Bid
- 20.19
- Ask
- 20.49
- Tief
- 20.19
- Hoch
- 20.31
- Volumen
- 66
- Tagesänderung
- 0.05%
- Monatsänderung
- 4.40%
- 6-Monatsänderung
- 8.26%
- Jahresänderung
- 8.26%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4