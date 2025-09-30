KurseKategorien
USB-PS: U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i

20.19 USD 0.01 (0.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von USB-PS hat sich für heute um 0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.19 bis zu einem Hoch von 20.31 gehandelt.

Verfolgen Sie die U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von USB-PS heute?

Die Aktie von U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i (USB-PS) notiert heute bei 20.19. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.05% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.18 und das Handelsvolumen erreichte 66. Das Live-Chart von USB-PS zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie USB-PS Dividenden?

U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i wird derzeit mit 20.19 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.26% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von USB-PS zu verfolgen.

Wie kaufe ich USB-PS-Aktien?

Sie können Aktien von U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i (USB-PS) zum aktuellen Kurs von 20.19 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.19 oder 20.49 platziert, während 66 und -0.20% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von USB-PS auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in USB-PS-Aktien?

Bei einer Investition in U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i müssen die jährliche Spanne 18.04 - 20.61 und der aktuelle Kurs 20.19 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.40% und 8.26%, bevor sie Orders zu 20.19 oder 20.49 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von USB-PS.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von US BANCORP?

Der höchste Kurs von US BANCORP (USB-PS) im vergangenen Jahr lag bei 20.61. Innerhalb von 18.04 - 20.61 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.18 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von US BANCORP?

Der niedrigste Kurs von US BANCORP (USB-PS) im Laufe des Jahres betrug 18.04. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.19 und der Spanne 18.04 - 20.61 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von USB-PS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von USB-PS statt?

U.S. Bancorp Depositary Shares, each representing a 1/1,000th i hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.18 und 8.26% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
20.19 20.31
Jahresspanne
18.04 20.61
Vorheriger Schlusskurs
20.18
Eröffnung
20.23
Bid
20.19
Ask
20.49
Tief
20.19
Hoch
20.31
Volumen
66
Tagesänderung
0.05%
Monatsänderung
4.40%
6-Monatsänderung
8.26%
Jahresänderung
8.26%
