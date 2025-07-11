Moedas / UPXI
UPXI: Upexi Inc
6.82 USD 0.73 (11.99%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UPXI para hoje mudou para 11.99%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.30 e o mais alto foi 7.02.
Veja a dinâmica do par de moedas Upexi Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
6.30 7.02
Faixa anual
1.90 22.58
- Fechamento anterior
- 6.09
- Open
- 6.39
- Bid
- 6.82
- Ask
- 7.12
- Low
- 6.30
- High
- 7.02
- Volume
- 7.451 K
- Mudança diária
- 11.99%
- Mudança mensal
- -2.71%
- Mudança de 6 meses
- 227.88%
- Mudança anual
- 70.50%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh