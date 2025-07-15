시세섹션
통화 / UPXI
주식로 돌아가기

UPXI: Upexi Inc

6.58 USD 0.24 (3.52%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

UPXI 환율이 오늘 -3.52%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.45이고 고가는 6.81이었습니다.

Upexi Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UPXI News

일일 변동 비율
6.45 6.81
년간 변동
1.90 22.58
이전 종가
6.82
시가
6.73
Bid
6.58
Ask
6.88
저가
6.45
고가
6.81
볼륨
6.952 K
일일 변동
-3.52%
월 변동
-6.13%
6개월 변동
216.35%
년간 변동율
64.50%
20 9월, 토요일