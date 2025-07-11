Währungen / UPXI
UPXI: Upexi Inc
6.69 USD 0.13 (1.91%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UPXI hat sich für heute um -1.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.45 bis zu einem Hoch von 6.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die Upexi Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
6.45 6.81
Jahresspanne
1.90 22.58
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.82
- Eröffnung
- 6.73
- Bid
- 6.69
- Ask
- 6.99
- Tief
- 6.45
- Hoch
- 6.81
- Volumen
- 5.591 K
- Tagesänderung
- -1.91%
- Monatsänderung
- -4.56%
- 6-Monatsänderung
- 221.63%
- Jahresänderung
- 67.25%
