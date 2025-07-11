QuotazioniSezioni
Valute / UPXI
UPXI: Upexi Inc

6.58 USD 0.24 (3.52%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio UPXI ha avuto una variazione del -3.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.45 e ad un massimo di 6.81.

Segui le dinamiche di Upexi Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
6.45 6.81
Intervallo Annuale
1.90 22.58
Chiusura Precedente
6.82
Apertura
6.73
Bid
6.58
Ask
6.88
Minimo
6.45
Massimo
6.81
Volume
6.952 K
Variazione giornaliera
-3.52%
Variazione Mensile
-6.13%
Variazione Semestrale
216.35%
Variazione Annuale
64.50%
