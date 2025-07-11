Valute / UPXI
UPXI: Upexi Inc
6.58 USD 0.24 (3.52%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio UPXI ha avuto una variazione del -3.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.45 e ad un massimo di 6.81.
Segui le dinamiche di Upexi Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
UPXI News
Intervallo Giornaliero
6.45 6.81
Intervallo Annuale
1.90 22.58
- Chiusura Precedente
- 6.82
- Apertura
- 6.73
- Bid
- 6.58
- Ask
- 6.88
- Minimo
- 6.45
- Massimo
- 6.81
- Volume
- 6.952 K
- Variazione giornaliera
- -3.52%
- Variazione Mensile
- -6.13%
- Variazione Semestrale
- 216.35%
- Variazione Annuale
- 64.50%
21 settembre, domenica