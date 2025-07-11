КотировкиРазделы
UPXI: Upexi Inc

5.82 USD 0.51 (8.06%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс UPXI за сегодня изменился на -8.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.78, а максимальная — 6.31.

Следите за динамикой Upexi Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
5.78 6.31
Годовой диапазон
1.90 22.58
Предыдущее закрытие
6.33
Open
6.30
Bid
5.82
Ask
6.12
Low
5.78
High
6.31
Объем
9.940 K
Дневное изменение
-8.06%
Месячное изменение
-16.98%
6-месячное изменение
179.81%
Годовое изменение
45.50%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.