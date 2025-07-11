Валюты / UPXI
UPXI: Upexi Inc
5.82 USD 0.51 (8.06%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UPXI за сегодня изменился на -8.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.78, а максимальная — 6.31.
Следите за динамикой Upexi Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости UPXI
Дневной диапазон
5.78 6.31
Годовой диапазон
1.90 22.58
- Предыдущее закрытие
- 6.33
- Open
- 6.30
- Bid
- 5.82
- Ask
- 6.12
- Low
- 5.78
- High
- 6.31
- Объем
- 9.940 K
- Дневное изменение
- -8.06%
- Месячное изменение
- -16.98%
- 6-месячное изменение
- 179.81%
- Годовое изменение
- 45.50%
