UPXI: Upexi Inc
6.82 USD 0.73 (11.99%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UPXIの今日の為替レートは、11.99%変化しました。日中、通貨は1あたり6.30の安値と7.02の高値で取引されました。
Upexi Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
6.30 7.02
1年のレンジ
1.90 22.58
- 以前の終値
- 6.09
- 始値
- 6.39
- 買値
- 6.82
- 買値
- 7.12
- 安値
- 6.30
- 高値
- 7.02
- 出来高
- 7.451 K
- 1日の変化
- 11.99%
- 1ヶ月の変化
- -2.71%
- 6ヶ月の変化
- 227.88%
- 1年の変化
- 70.50%
