Moedas / UONE
UONE: Urban One Inc - Class A
1.49 USD 0.03 (2.05%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UONE para hoje mudou para 2.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.46 e o mais alto foi 1.53.
Veja a dinâmica do par de moedas Urban One Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
UONE Notícias
- Urban One, Inc. (UONE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Urban One Q2 2025 sees revenue decline, stock dips
- Urban One shareholders approve director elections and reverse stock split plan
- Urban One’s credit rating upgraded to ’CCC+’ by S&P, outlook remains negative
- Urban One downgraded to ’SD’ by S&P Global Ratings on debt repurchase concerns
- Urban One ratings downgraded by Moody’s due to operational challenges
- Urban One, Inc. (UONE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
1.46 1.53
Faixa anual
1.23 1.90
- Fechamento anterior
- 1.46
- Open
- 1.46
- Bid
- 1.49
- Ask
- 1.79
- Low
- 1.46
- High
- 1.53
- Volume
- 28
- Mudança diária
- 2.05%
- Mudança mensal
- -4.49%
- Mudança de 6 meses
- 2.05%
- Mudança anual
- -15.34%
