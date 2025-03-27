Devises / UONE
UONE: Urban One Inc - Class A
1.49 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de UONE a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.42 et à un maximum de 1.50.
Suivez la dynamique Urban One Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- Urban One, Inc. (UONE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Urban One Q2 2025 sees revenue decline, stock dips
- Urban One shareholders approve director elections and reverse stock split plan
- Urban One’s credit rating upgraded to ’CCC+’ by S&P, outlook remains negative
- Urban One downgraded to ’SD’ by S&P Global Ratings on debt repurchase concerns
- Urban One ratings downgraded by Moody’s due to operational challenges
- Urban One, Inc. (UONE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
1.42 1.50
Range Annuel
1.23 1.90
- Clôture Précédente
- 1.49
- Ouverture
- 1.47
- Bid
- 1.49
- Ask
- 1.79
- Plus Bas
- 1.42
- Plus Haut
- 1.50
- Volume
- 27
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- -4.49%
- Changement à 6 Mois
- 2.05%
- Changement Annuel
- -15.34%
20 septembre, samedi