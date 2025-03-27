Валюты / UONE
UONE: Urban One Inc - Class A
1.45 USD 0.01 (0.68%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UONE за сегодня изменился на -0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.37, а максимальная — 1.47.
Следите за динамикой Urban One Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости UONE
- Urban One, Inc. (UONE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Urban One Q2 2025 sees revenue decline, stock dips
- Urban One shareholders approve director elections and reverse stock split plan
- Urban One’s credit rating upgraded to ’CCC+’ by S&P, outlook remains negative
- Urban One downgraded to ’SD’ by S&P Global Ratings on debt repurchase concerns
- Urban One ratings downgraded by Moody’s due to operational challenges
- Urban One, Inc. (UONE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
1.37 1.47
Годовой диапазон
1.23 1.90
- Предыдущее закрытие
- 1.46
- Open
- 1.47
- Bid
- 1.45
- Ask
- 1.75
- Low
- 1.37
- High
- 1.47
- Объем
- 48
- Дневное изменение
- -0.68%
- Месячное изменение
- -7.05%
- 6-месячное изменение
- -0.68%
- Годовое изменение
- -17.61%
