KurseKategorien
Währungen / UONE
Zurück zum Aktien

UONE: Urban One Inc - Class A

1.45 USD 0.04 (2.68%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UONE hat sich für heute um -2.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.45 bis zu einem Hoch von 1.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die Urban One Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UONE News

Tagesspanne
1.45 1.50
Jahresspanne
1.23 1.90
Vorheriger Schlusskurs
1.49
Eröffnung
1.47
Bid
1.45
Ask
1.75
Tief
1.45
Hoch
1.50
Volumen
13
Tagesänderung
-2.68%
Monatsänderung
-7.05%
6-Monatsänderung
-0.68%
Jahresänderung
-17.61%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K