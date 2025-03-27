Währungen / UONE
UONE: Urban One Inc - Class A
1.45 USD 0.04 (2.68%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UONE hat sich für heute um -2.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.45 bis zu einem Hoch von 1.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Urban One Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.45 1.50
Jahresspanne
1.23 1.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.49
- Eröffnung
- 1.47
- Bid
- 1.45
- Ask
- 1.75
- Tief
- 1.45
- Hoch
- 1.50
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- -2.68%
- Monatsänderung
- -7.05%
- 6-Monatsänderung
- -0.68%
- Jahresänderung
- -17.61%
