통화 / UONE
UONE: Urban One Inc - Class A
1.49 USD 0.00 (0.00%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
UONE 환율이 오늘 0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.42이고 고가는 1.50이었습니다.
Urban One Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
UONE News
- Urban One, Inc. (UONE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Urban One Q2 2025 sees revenue decline, stock dips
- Urban One shareholders approve director elections and reverse stock split plan
- Urban One’s credit rating upgraded to ’CCC+’ by S&P, outlook remains negative
- Urban One downgraded to ’SD’ by S&P Global Ratings on debt repurchase concerns
- Urban One ratings downgraded by Moody’s due to operational challenges
- Urban One, Inc. (UONE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
1.42 1.50
년간 변동
1.23 1.90
- 이전 종가
- 1.49
- 시가
- 1.47
- Bid
- 1.49
- Ask
- 1.79
- 저가
- 1.42
- 고가
- 1.50
- 볼륨
- 27
- 일일 변동
- 0.00%
- 월 변동
- -4.49%
- 6개월 변동
- 2.05%
- 년간 변동율
- -15.34%
20 9월, 토요일