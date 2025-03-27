Divisas / UONE
UONE: Urban One Inc - Class A
1.46 USD 0.01 (0.69%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de UONE de hoy ha cambiado un 0.69%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.42, mientras que el máximo ha alcanzado 1.47.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Urban One Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
1.42 1.47
Rango anual
1.23 1.90
Cierres anteriores
1.45
Open
1.45
Bid
1.46
Ask
1.76
Low
1.42
High
1.47
Volumen
38
Cambio diario
0.69%
Cambio mensual
-6.41%
Cambio a 6 meses
0.00%
Cambio anual
-17.05%
