Moedas / ULBI
ULBI: Ultralife Corporation
7.10 USD 0.26 (3.80%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ULBI para hoje mudou para 3.80%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.81 e o mais alto foi 7.17.
Veja a dinâmica do par de moedas Ultralife Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ULBI Notícias
- Ultralife Corporation appoints Withum Smith+Brown as new auditor after asset acquisition
- Ultralife Corporation (ULBI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ultralife (ULBI) Q2 Revenue Rises 13%
- Ultralife (ULBI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ultralife earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Ultralife stockholders re-elect board and approve auditor at annual meeting
- Ultralife: Recharging Growth With Smart Acquisitions (NASDAQ:ULBI)
- Insider Activity Recap: Wednesday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Ultralife corp director Whitmore purchases shares worth $64,778
- Benchmark maintains Buy on Ultralife stock, price target at $14
- Ultralife corp director Thomas Saeli buys $27,200 in shares
- Ultralife corp CEO Michael Manna buys $15,870 in common stock
- Ultralife Corporation (ULBI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- US Stocks Likely To Open Mixed After Disappointing Q1 Performance: 'April Does Better After A Weak Q1,' Says Expert - Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- Dow Surges Over 400 Points But Records Losses For March: Greed Index Remains In 'Extreme Fear' Zone - NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Ncino (NASDAQ:NCNO)
- XPeng, Ultralife And 3 Stocks To Watch Heading Into Tuesday - Ncino (NASDAQ:NCNO), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
Faixa diária
6.81 7.17
Faixa anual
4.07 10.09
- Fechamento anterior
- 6.84
- Open
- 6.96
- Bid
- 7.10
- Ask
- 7.40
- Low
- 6.81
- High
- 7.17
- Volume
- 58
- Mudança diária
- 3.80%
- Mudança mensal
- 3.50%
- Mudança de 6 meses
- 37.60%
- Mudança anual
- -20.85%
